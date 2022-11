In strada a Torino con un'ascia, arrestato

Ha minacciato con un'ascia il suo antagonista durante una lite: di questo dovrà rispondere un ventunenne che è stato bloccato a Torino dalla polizia. Il giovane, oltre a scalciare uno degli agenti, in casa aveva 150 grammi di sostanza cannabinoide, ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio. L'intervento della volante è scattato nella notte fra domenica e lunedì, quando un uomo aveva chiamato le forze dell'ordine spiegando di essere stato affrontato, in corso Orbassano, da un conoscente che stava impugnando un'ascia. Il ventunenne è stato rintracciato in via Gorizia. Alla vista degli agenti ha infilato l'arma sotto un'auto parcheggiata. Per il rifiuto di fornire le proprie generalità, le minacce e la violazione delle norme in materia di armi è scattata una denuncia a piede libero. agato, sino alla sentenza definitiva.