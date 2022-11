Alpini: morto generale Franco Cravarezza

È morto il generale di Corpo d'Armata Franco Cravarezza. Di Nizza Monferrato (Asti), aveva 73 anni. ha prestato servizio in molteplici reparti alpini della Brigata Taurinense in Piemonte (comandando il 2° reggimento alpini di Cuneo), Orobica in Alto Adige e Cadore in Veneto (comandando il 7° battaglione alpini Feltre). Era direttore del Museo Pietro Micca a Torino. Lascia la moglie e il figlio. La data dei funerali non è ancora stata resa nota.