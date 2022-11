Maroni: Allasia, c'è la necessità di ricordarlo

"Personalmente ho un grande ricordo di lui perché insieme abbiamo svolto dodici anni da deputati e abbiamo fatto tanto lavoro. Abbiamo necessità di ricordarlo ulteriormente per il futuro, per il lavoro che ha fatto sia come ministro dell'Interno sia come ministro del Lavoro e come presidente della Regione Lombardia". Così Stefano Allasia, presidente leghista del consiglio regionale del Piemonte commenta la morte di Roberto Maroni, a margine della seduta di questa mattina a Palazzo Lascaris, a TORINO. Allasia si è detto dispiaciuto di aver perso non solo il Maroni politico, ma un amico a cui era affezionato. "Come Regione Piemonte sicuramente lo ricorderemo e faremo il punto di cosa ha fatto e cosa ha lasciato per il futuro. Dobbiamo farlo perché tutte le volte che muore un grande politico come Roberto Maroni la politica si deve fermare e pensare", conclude Allasia.