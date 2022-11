Analisi del voto (con 25 euro)

Analisi del voto? Discussione sulle ragioni di un tracollo elettorale che ha fatto precipitare il partito al minimo storico, decimando la propria rappresentanza parlamentare? Confronto sulle iniziative da mettere in campo per risalire la china anche in vista delle urne regionali? Un po’ di sana autocritica del gruppo dirigente per non aver saputo tenere botta ai diktat nazionali e, ancor meno, essere stati in grado di negoziare i collegi con gli alleati? Nulla di tutto questo, in Forza Italia si pensa a far baldoria. In fondo, dal loro punto di vista, i capataz azzurri del Piemonte hanno più di un motivo per festeggiare: il coordinatore Paolo Zangrillo è diventato ministro, i suoi dioscuri Roberto Rosso e Roberto Pella si sono assicurati un secondo giro in Parlamento, Gilberto Pichetto Fratin da candidato in bilico ha piazzato le tende al dicastero dell’Ambiente. E così le imminenti festività natalizie sono l’occasione giusta per condividere con attivisti e simpatizzanti la soddisfazione personale. Con soli 25 euri, costo della “cena di Natale” che il vertice di FI ha organizzato il prossimo 16 dicembre da Lucio dla Venaria, ci si potrà attovagliare con i capataz, cui si è poi aggiunto all’ultimo Alberto Cirio. E se qualche incallito nostalgico ricorda come ai tempi di Enzo Ghigo, non propriamente un campione di prodigalità, il tradizionale banchetto di fine anno fosse offerto dal partito, nessuno sarà così pitocco da rinunciare a una serata che si annuncia memorabile. E poi, diciamola tutta, coi tempi che corrono, vorrete mica gravare sugli stipendi di due ministri, un senatore, un deputato e un governatore?