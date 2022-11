Piemonte: 581 istanze al difensore civico, 27 per Green pass

Nel 2021 il difensore civico regionale ha ricevuto e gestito 581 segnalazioni, il 60% delle quali relative ai 'servizi alla persona', come sanità, assistenza, disabilità, assicurazioni obbligatorie e pensioni e tutela dei diritti fondamentali. Fra queste ce ne sono state 42 in materia di disabilità e 27 per "discriminazione conseguente all'introduzione del Green pass". Tra le istanze sui servizi alla persona, invece, 32 hanno riguardato problematiche di edilizia convenzionata. E' quanto emerge dalla relazione annuale del difensore civico del Piemonte, Paola Baldovino, illustrata al Consiglio regionale. La maggior parte delle istanze proveniva dall'area metropolitana di Torino. "La difesa civica è un istituto importante per la comunità poiché arricchisce e completa il sistema delle garanzie dei cittadini, al di là di rimedi di tipo giustiziale e giurisdizionale", ha sottolineato Baldovino, evidenziando poi "la primaria importanza di contribuire a diffondere maggiormente la conoscenza dell'istituto della difesa civica che è gratuito e accessibile a chiunque senza particolari formalità".