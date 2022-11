Sanità: Cerutti (Lega), su Venaria retorica disonesta

"Da Accossato e compagni l'ultimo disonesto esercizio di retorica sulla pelle dei malati: il processo alle buone intenzioni. Ammettono che la causa della mancanza di medici di medicina generale è strutturale e che a Venaria la Regione sta facendo tutto il possibile per risolvere il problema, ma alla fine danno comunque la colpa all'assessore Icardi e alla Sanità a guida Lega. Uno sciacallaggio politico che i nostri cittadini non dimenticheranno" Così Andrea Cerutti, consigliere regionale della Lega, risponde al comunicato delle opposizioni dal titolo 'Carenza medici di base a Venaria Reale'. "Apprendiamo con stupore - afferma - che la capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Consiglio regionale Silviana Accossato, insieme con il codazzo dei suoi alleati di Articolo 1, Pd, Possibile, Sinistra Italiana-Europa Verdesi esercita in un nuovo esercizio retorico sulla pelle dei malati: il processo alle buone intenzioni. Il loro comunicato, infatti, è una puntuale cronaca degli sforzi che l'assessorato alla Sanità a guida Lega, con il nostro Luigi Icardi, ha messo in campo fin dall'inizio di quest'anno per assumere quattro medici di medicina generale che potessero servire l'ambito di Venaria. Attraverso diversi bandi che sono stati pubblicati nel succedersi dei mesi, una di queste posizioni è stata infine coperta, mentre lo scorso ottobre si è provveduto alla ripubblicazione dei tre incarichi non assegnati. Il prossimo 10 dicembre si conoscerà l'esito della procedura. Nel frattempo, i medici di medicina generale di Druento, Pianezza e Alpignano si sono detti disponibili ad accogliere i mutuati di Venaria. Come consigliere regionale del territorio a loro va il mio personale e sincero ringraziamento".