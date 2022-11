Trasporti: Cirio, sbloccati investimenti per linee pendolari

"Per quindici anni non ci sono stati investimenti perché non c'era un contratto di servizio di prospettiva, si facevano proroghe su proroghe a volte di pochi mesi. La nostra strategia è diversa e sta dando i suoi frutti". Così il governatore del Piemonte Alberto Cirio, intervenuto questa mattina alla stazione di Torino Porta Nuova dove Regione e Trenitalia hanno presentato il primo treno Rock che prenderà servizio lunedì sulla linea Torino-Milano. "Aver sottoscritto il nuovo contratto con Trenitalia per il trasporto regionale significa aver sbloccato importanti investimenti. Arriveranno, ad esempio, 71 treni nuovi, tra l'altro tutti made in Italy e oltre la metà realizzati a Savigliano. Convogli sicuri e accoglienti al servizio dei pendolari". Il governatore ha sottolineato che gli investimenti riguarderanno anche i prossimi anni e che dal 2024, l'aeroporto di Caselle sarà collegato alla rete nazionale: "Per il Piemonte sarà una svolta storica".