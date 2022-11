Pnrr: altri 29 mln per caro materiali in area metropolitana

Per far fronte al caro materiali sono in arrivo 29 milioni di euro in più per 17 Comuni e 1 Unione montana del territorio metropolitano di Torino per i progetti dei Piani Urbani finanziati sulla missione 5 inclusione del Pnrr, con il vincolo che siano messi a gara entro fine 2022. Per Torino previsti 18 milioni aggiuntivi. Fra i progetti figurano il dell'ex ospedale per centro polifunzionale a Castellamonte, il recupero e rigenerazione dell'area dell'ex Cotonificio Tabasso di Chieri, la realizzazione di un polo innovativo di aggregazione sociale presso l'ex Collegio Salesiano a Chivasso, la riqualificazione di palazzo Giusiana a Ivrea e, a Venaria, la realizzazione di un hub per la cultura presso l'ex caserma Beleno. "La Città metropolitana di Torino - commentano il vicesindaco Jacopo Suppo e la consigliera delegata allo Sviluppo Economico, Sonia Cambursano - ha svolto un ruolo importante di accompagnamento e assistenza al territorio, supportando i soggetti attuatori nella definizione della strategia più efficace per rispettare la tabella di marcia imposta dal Pnrr. Ora dovremo concentrare i nostri sforzi sugli interventi che andranno a gara nel 2023, cercando di non lasciare indietro nessuno".