Carceri: Valle, Regione pensi ad aiuto psicologico detenuti

"Il sostegno e l'assistenza psicologica ai detenuti sostanzialmente non vengono garantiti. La Regione non può sottrarsi a questa responsabilità". Lo ha detto Daniele Valle, vicepresidente del consiglio regionale, oggi a Torino dopo aver visitato il carcere Lorusso e Cutugno. Secondo Valle le lacune nell'assistenza "obbligano l'amministrazione carceraria a distogliere alcune risorse per dedicarle a questo servizio". Un altro tema affrontato dal consigliere regionale è "quello della presa in carico dei carcerati da parte dei medici di medicina generale". "Esiste - ha spiegato - una turnazione 24 ore su 24, ma il problema è come vengono caricati i detenuti sul sistema per avere accesso alle prestazioni. Quando si riesce, si procede manualmente. Quando non si riesce, si ricorre al sostegno di donatori, come la Compagnia di San Paolo, per ottenere delle cure che il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe garantire".