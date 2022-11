A Ugo Nespolo il Premio Pannunzio 2022

L'artista Ugo Nespolo riceverà il Premio Pannunzio 2022. Lo consegnerà il 30 novembre il presidente Anna Ricotti. Il Premio, nato nel 1982, che consiste in una artistica incisione in argento di Mino Maccari, viene conferito ogni anno a personalità italiane della cultura, del giornalismo, dell'arte che si siano distinte per il loro spirito libero. Sono stati premiati, tra gli altri, Piero e Alberto Angela, Enzo Bettiza, Claudio Magris, Indro Montanelli, Enrico Paulucci, Alberto Ronchey, Giovanni Spadolini, Gianfranco Ravasi. Nespolo, nato a Mosso Santa Maria, in provincia di Biella, il 29 agosto 1941, si diploma all'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, sotto la guida di Enrico Paulucci, e si laurea in Lettere Moderne all'Università di Torino. Si dedica all'insegnamento dell'arte e contemporaneamente alla pittura con il risultato di organizzare, tra le altre, una mostra personale a New York. Partecipa al movimento Arte povera e realizza il suo primo film, "Grazie, mamma Kodak". Negli Stati Uniti si dedica al disegno di scenografie e costumi teatrali ed in seguito si occupa di design industriale nei settori della ceramica e del vetro. L'artista Ugo Nespolo unisce un insaziabile appetito artistico e intellettuale alla grinta di chi fa le cose a modo suo. "L'artista non si deve porre limiti. Amo ciò che faccio e mi piace impiegare tecniche e materiali diversi" afferma Nespolo.