Stellantis: parte "nuova era" Lancia, cambiano logo e design

Parte dalla Reggia di Venaria la "nuova era" della Lancia, marchio storico del gruppo Stellantis: nel 2024 arriverà la nuova Ypsilon, l'unico modello che, oltre alla versione elettrica, avrà quella ibrida, poi nel 2026 toccherà alla Nuova Ammiraglia e nel 2028 alla Nuova Delta. "Oggi Lancia rinasce con un nuovo logo e una visione chiara di design. In attesa della nuova Ypsilon, la prima vettura della nuova Lancia, presentiamo Lancia Pu+Ra Zero, una scultura, un manifesto tridimensionale che ispira le vetture che arriveranno tra il 2024 e il 2028. Un'opera d'arte in cui passato e futuro sono in continuo contatto, dove l'eleganza si bilancia con lo spirito radicale delle forme. Oggi parte il nostro Rinascimento, con cui vogliamo far sognare i tanti appassionati di Lancia in tutto il mondo. Lancia tornerà a essere un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo. Oggi inizia la nuova Lancia. Ci ispiriamo al passato per guardare al futuro" ha detto Luca Napolitano, ceo del marchio Lancia. Il nuovo logo - l'ottavo nei 116 anni di storia del brand - s'ispira a quello dell'Aurelia del 1957 e firma l'ingresso del marchio nella mobilità elettrica. Verrà utilizzato sulla nuova Ypsilon, sulla nuova ammiraglia e sulla nuova Delta ed è parte integrante della nuova Brand Identity che coinvolgerà i concessionari europei, tutti rinnovati in termini di immagine entro l'inizio del 2024, e tutte le attività di comunicazione, sia on line che off line. Lancia punterà, oltre all'Italia, su cinque mercati europei, Germania, Francia, Spagna, Olanda e Belgio, e avrà un nuovo modello distributivo con 100 delaer in 60 maggiori città europee.