Automotoretrò: organizzatori, al lavoro per non annullare 2023

La società organizzatrice di Automotoretrò e Automotoracing Bea "informa espositori e pubblico che, anche grazie alla collaborazione con le istituzioni, è al lavoro per trovare una soluzione che permetta di non annullare o spostare l'evento in programma dal 9 al 12 febbraio 2023" si legge in una nota. "Da 40 anni la fiera si svolge sotto la Mole: Automotoretrò ha sempre avuto l'onere e l'onore di inaugurare la stagione delle manifestazioni motoristiche come primo appuntamento dell'anno e la nostra intenzione è di mantenere questa tradizione anche nel 2023 perché crediamo fortemente nella centralità di Torino e del Piemonte per il mondo dell'auto". Così gli organizzatori, Beppe e Alberto Gianoglio. "Nel caso in cui non fosse possibile trovare un'intesa con Gl Events - aggiungono - siamo aperti a valutare altre alternative per mantenere viva questa fiera che ogni anno accoglie decine di migliaia di visitatori dall'Italia e da tutto il mondo".