Commercialisti, il congresso nazionale sarà a Torino

Il congresso nazionale dell'Ordine dei commercialisti si terrà nel mese di ottobre 2023 a Torino. Ad annunciarlo, in occasione dell'appuntamento annuale di categoria in corso alle Ogr di Torino, il presidente nazionale dell'Odcec, Elbano de Nuccio. "L'obiettivo - spiega - sarà delineare, partendo da quello che siamo stati, dalla nostra storia, quello che saremo. Noi abbiamo la responsabilità, che ciascuno di noi sente, di traghettare questa categoria in una nuova era". Durante l'incontro De Nuccio ha anche comunicato la proroga di due mesi, concessa dall'Agenzia delle Entrate, per l'autodichiarazione da parte delle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid.