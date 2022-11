Piemonte: Petruzzi nuovo dirigente investimenti Sanità e Welfare

È Sandro Petruzzi il nuovo dirigente del settore politiche investimenti della direzione sanità e welfare della regione Piemonte. L'assunzione è stata decisa oggi dalla giunta regionale. Petruzzi, 51 anni, è un ingegnere civile laureato al Politecnico di Torino con master in project management e ha iniziato la sua carriera professionale come libero professionista, con attività prevalente nel campo del calcolo e della progettazione strutturale in collaborazione con studi di ingegneria e di architettura di Torino e per conto della provincia di Torino. In Città Metropolitana di Torino, inoltre, è stato direttore e coordinatore delle opere pubbliche, mentre in Università di Torino ha svolto funzioni di progettista, direttore dei lavori, responsabile unico del procedimento, sia nel campo edilizio che delle infrastrutture civili. Tra i principali progetti coordinati, il leasing in costruendo per la progettazione, il finanziamento e la realizzazione del nuovo Polo Scientifico Universitario nel Comune di Grugliasco (160 milioni di euro), il project financing per la costruzione del campus "Aldo Moro" di Torino (60 milioni ) e la realizzazione del Centro di medicina traslazionale e biotecnologie molecolari - "Scalo Vallino" di Torino, 1° e 2° lotto (50 milioni).