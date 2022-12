Stellantis: Fiom, valuteremo condizioni negoziato contratto

È fissato per domani, mercoledì 7 dicembre, alle ore 15 presso l'Unione degli Industriali di Torino, l'incontro con le direzioni aziendali dei gruppi industriali Stellantis, Cnh Industriali, Iveco e Ferrari per la verifica delle condizioni per la prosecuzione del percorso negoziale. Alla guida della delegazione ci sarà Simone Marinelli, coordinatore nazionale automotive per la Fiom-Cgil. Parteciperanno all'incontro i segretari territoriali, le delegate e i delegati degli stabilimenti. Lo rende noto la Fiom nazionale.