Prima Industrie: opa obbligatoria fondi per delisting

I fondi di private equity Alpha e Peninsula, che hanno rilevato il controllo di Prima Industrie, lanciano l'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria sul restante 39,3% del capitale della società torinese a un prezzo di 25 euro. L'operazione è promossa da Femco Technologies, veicolo controllato pariteticamente dai due fondi, ed è "finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'emittente e, conseguentemente, a conseguire il delisting nel contesto dell'offerta medesima". Il corrispettivo - spiega una nota - incorpora un premio pari al 0,96% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni alla data del 6 dicembre 2022 pari a 24,76, il premio è del 35,82% rispetto all'ultima seduta di Borsa precedente all'annuncio delle manifestazioni vincolanti promosse dai fondi. Nel caso in cui l'obiettivo del delisting non fosse raggiunto con l'opa, Femco "si riserva la facolta' di conseguire il delisting mediante altri mezzi, tra cui la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'offerente". Il cda ha cooptato quali consiglieri Giovanni Negri, Nicola Colavito, Edoardo Mario Lanzavecchia, Francesca Cirrincione (indipendente) e Barbara Poggiali(indipendente). La nuova struttura di governance prevede il mantenimento nel ruolo di presidente esecutivo di Gianfranco Carbonato e l'indicazione di Giovanni Negri come amministratore delegato.