Casa, a Torino con 150.000 euro si comprano 78 mq

Con 150.000 euro a Torino si compra una casa di 78,3 metri quadri: nel quartiere Rebaudengo, nella zona Nord della città, i metri quadri diventano 148,9, in zona via Roma 36,1 metri quadri appena. Lo dice il report di Reopla, società PropTech torinese specializzata in Big Data Analysis e software innovativi per il real estate, "Quanti metri quadrati puoi comprare con 150mila euro in Italia". A Torino il numero di metri quadri acquistabili con 150.000 euro è cresciuto fino al secondo semestre del 2020, per poi diminuire fino al primo semestre 2022, con una variazione del +1,8% rispetto al 2016. La zona della città con l'aumento più alto di metri quadri acquistabili è Cimitero Monumentale-Botticelli (+41,5%), mentre in zona Roma si registra un calo del 29,2%. Il report analizza quanti metri quadrati si possono acquistare nel primo semestre 2022 a livello nazionale, nelle diverse province e nelle prime 16 città per popolazione con 150mila euro, un valore che è stato preso come riferimento perché molto vicino al prezzo medio delle compravendite residenziali effettuate in Italia nel 2021. Il report analizza anche la variazione dal 2016 a oggi e, per quanto riguarda le prime 16 città per popolazione, l'andamento e il confronto quartiere per quartiere.