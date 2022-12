Tav: incidenti in Valle Susa, trovati tubi lancio petardi

Dei tubi usati verosimilmente dai No Tav per lanciare materiale pirotecnico sono stati recuperati dalle forze dell'ordine sulla spianata di San Didero, in Valle di Susa, dopo la manifestazione di ieri. Un folto gruppo di attivisti si era staccato dal corteo partito dall'abitato di Bussoleno e, dopo avere abbattuto una prima rete a maglie, aveva raggiunto le recinzioni che delimitano il perimetro del cantiere: verso le forze dell'ordine erano stati scagliati sassi e grossi petardi, uno dei quali ha provocato delle contusioni a un poliziotto. La Digos, avvalendosi anche di filmati, è al lavoro per identificare gli autori. Fra i manifestanti erano presenti diversi attivisti del centro sociale torinese Askatasuna oltre a numerosi autonomi e antagonisti arrivati da altre località piemontesi e del resto d'Italia.