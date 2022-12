Sanità: Stecco (Lega), orgoglio premio a radiologia torinese

Alessandro Stecco esprime la propria soddisfazione per un "importante traguardo" raggiunto della sanità torinese. "Il riconoscimento della Radiologia universitaria della città della salute di Torino, diretta dal professor Paolo Fonio, tra le eccellenze mondiali nel settore, con la prestigiosa certificazione internazionale Iasios per il percorso diagnostico terapeutico in oncologia interventistica, è il miglior biglietto da visita per la sanità e l'università piemontese" afferma il presidente della commissione sanità. Giungano ai colleghi i miei complimenti per il riconoscimento di grande valore, che è motivo di soddisfazione e orgoglio per l'intera regione - conclude il neuroradiologo eletto nelle fila della Lega Salvini Piemonte - oltre che per l'intera comunità professionale della radiologia piemontese che, ricordiamolo, soffre anch'essa per le carenze di organico e si trova in uno snodo importante, che porterà verso una maggiore messa in rete delle risorse anche con strumenti di sanità digitale, tema su cui sto personalmente lavorando con il commissario di 'Azienda Zero' Carlo Picco e l'assessore alla sanità Luigi Icardi".