Neve in Piemonte, 40 centimetri a Bardonecchia

Grazie all'abbondante nevicata di ieri con circa 40 centimetri in paese a Bardonecchia (Torino), da oggi 10 dicembre sarà incrementata l'apertura degli impianti del Comprensorio sciistico con le seggiovie quadriposto Smith 4, Pian del Sole e Pra Reymond con le piste "Sole" e "Chapelle" oltre all'area principianti di Campo Smith con il "tappetto" e la "sciovia Baby". Le piste sono in condizioni ottimali con neve farinosa tra i 40 e 60 centimetri. A partire dal prossimo weekend, 17-18 dicembre, è prevista l'apertura di ulteriori impianti e in particolare l'area dello Jafferau con gli impianti in quota. Continua a nevicare su tutto il comprensorio.