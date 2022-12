Zangrillo nella lista (nera) di Licia

Dicono che… nonostante quanto abbia annunciato Silvio Berlusconi a Villa San Martino nessuno è pronto a scommettere su un avvicendamento in tempi brevi di Paolo Zangrillo, a capo di Forza Italia in Piemonte. Tutto come sempre è nelle mani del Cavaliere e della sua corte: “Dipende dalle correnti d’aria” commenta uno dei commesali al banchetto di Natale di ieri, convocato con tutta la prima linea per gli auguri e ricevere una sonora strigliata. Ma soprattutto, tempi e modi dipenderanno dalla volontà di Licia Ronzulli di continuare a mantenere il controllo sulle truppe azzurre piemontesi dopo i recenti screzi con lo stesso Zangrillo. Al neo titolare della Funzione Pubblica, infatti, l’arpia di Arcore rimprovera di non aver seguito le sue indicazioni al primo Consiglio dei ministri, quando lei intimò ai suoi ministri di non votare il provvedimento di reintegro dei medici no vax sospesi. Che sia finito anche lui nella lista nera?