La flebo di Icardi

Dicono che... tratto in inganno da quel bianco e rosso e dal logo “Sanità Piemontese”, qualcuno a prima vista le abbia scambiate per i boccioni delle flebo. In questo caso, però, il contenuto è certamente assai più gradevole. Se le diverse migliaia di bottiglie di vino offerte personalmente (come già lo scorso anno) dall’assessore Luigi Icardi ai dipendenti degli ospedali non hanno certo il compito di far dimenticare tutti i problemi della sanità, un brindisi almeno lo favoriscono. E quell’immagine dai colori del 118 unita al vino, gira e rigira, non può che ricordare la mai abbandonata passione per l’agricoltura di colui che si presentò aspirando a diventarne l’assessore, finendo poi proprio dalle bottiglie alle flebo.