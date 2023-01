Auto: Stellantis, -15,9% nel 2022 in Italia

Il gruppo Stellantis ha immatricolato nel 2022 in Italia 461.178 auto, con una flessione del 15,9% rispetto al 2021. La quota è pari al 35,1% a fronte del 37,8% di un anno fa. Nel mese di dicembre le immatricolazioni del gruppo sono 32.420, il 2,3% in più dello stesso mese del 2021, con la quota in calo dal 36,6% al 31,2%.