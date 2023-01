Stellantis lancia Mobilsights, business unit dedicata a dati

Stellantis lancia Mobilsights, una business unit indipendente, totalmente dedicata al potenziamento dell'attività di Data-as-a-Service (DaaS), allo sviluppo e alla concessione in licenza di prodotti, applicazioni e servizi B2B innovativi. Passo importante nello sforzo di Stellantis di sviluppare e promuovere le proprie attività legate a software e dati, Mobilsights sfrutterà i dati forniti dai veicoli connessi di Stellantis e, in linea con il piano della casa automobilistica, contribuirà alla realizzazione dei 20 miliardi di euro di ricavi incrementali annui previsti nel settore dei servizi legati al software entro il 2030. "La visione di Mobilsights è quella di contribuire a rendere il mondo più intelligente, sfruttando le informazioni fornite dai dati provenienti dai veicoli per ispirare lo sviluppo di applicazioni e servizi innovativi in grado di trasformare e migliorare sensibilmente la vita quotidiana di utenti e aziende", afferma Sanjiv Ghate, l'amministratore delegato di di Mobilsights. "Utilizzati correttamente, i dati provenienti dai sensori e altri dati ricavati dai veicoli connessi consentono di sviluppare un'ampia gamma di servizi e applicazioni dai vantaggi straordinari, che vanno da contratti assicurativi personalizzati in base all'uso del veicolo all'individuazione dei pericoli della strada, alla gestione del traffico - aggiunge Ghate - . Con i suoi 14 marchi iconici e milioni di veicoli connessi, Stellantis ha a disposizione una quantità di dati globale senza pari in grado di alimentare queste attività". Mobilsights ha l'accesso e il diritto esclusivo di concedere in licenza i dati provenienti dai veicoli di tutti i marchi Stellantis a clienti esterni. Una simile densità di dati consentirà a Mobilsights di godere di un maggiore livello di autonomia in relazione alla necessità di ricorrere ad altri fornitori di dati per alimentare le applicazioni.