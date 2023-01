Peste suina: 5 nuovi casi tra Piemonte e Liguria

Cinque nuovi casi di Peste suina africana nella 'zona rossa' di Piemonte e Liguria. Li ha accertati, tutti in cinghiali, l'Istituto Zooprofilattico sperimentale di Piemonte Liguria e valle d'Aosta: quattro sono in provincia di Alessandria - a Montaldo Bormida, Morbello, Roccaforte Ligure e Tassarolo - uno a Sassello (Savona). Il totale dall'inizio dell'emergenza, scoppiata a fine dicembre 2021, è di 247, di cui 162 in Piemonte e 85 in Liguria. Per Montaldo Bormida e Roccaforte Ligure si tratta del primo caso accertato.