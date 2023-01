Uncem, Olimpiadi Alpi opportunità seria su cui lavorare

"L'ipotesi avanzata dal Ministro Salvini nelle scorse ore, per fare delle Olimpiadi delle Alpi nel 2026, coinvolgendo diversi territori insieme con Milano, Cortina, il Bellunese, Venezia, i Laghi, e pure Torino e le Montagne Olimpiche del 2006, Uncem l'aveva proposta già nel febbraio 2018 e rilanciata in diverse occasioni, ancora dal 2020 al 2022". Lo ricorda Marco Bussone, presidente nazionale dell'Unione dei comuni e delle comunità montane. "Percorrere questa strada è una novità sul piano internazionale, con un'area omogenea montana - insieme con le Città alpine del fondovalle, Milano, Torino, Verona, Venezia in primis - impegnata nell'organizzazione del grande evento. - prosegue Bussone - Non deve 'togliere' ma 'dare' - secondo Uncem - molte opportunità ai territori, più uniti e coesi, con gare, allenamenti, iniziative, spettacoli, spazi per atleti e pubblico diffusi. Una opportunità seria e sulla quale lavorare".