Mafia: Chiorino, parole Sarno? sinistra ha perso ogni morale

"Prima di usare parole come 'ignoranza' e delirio di 'onnipotenza' verso il Presidente Giorgia Meloni, invito il consigliere regionale del Pd Diego Sarno ad un breve, ma intenso, esame di coscienza e di coerenza. Parole inaccettabili di chi rappresenta una sinistra accecata dall'odio, che ha perso ogni morale e riesce solo ad attaccare demagogicamente il Governo anziché esultare per l'Italia e gli italiani". Lo afferma l'assessore regionale di Fratelli d'Italia Elena Chiorino commentando le dichiarazioni del consigliere dem. "Mentre per Sarno e compagni la mafia si combatte con le casette dell'amore, - prosegue Chiorino - ricordo che noi di Fratelli d'Italia abbiamo salvato l'ergastolo ostativo dalla scure dell'incostituzionalità. Ieri è stata una giornata straordinaria per lo Stato e per tutti coloro che, da sempre, combattono le mafie - conclude l'assessore - senza mai dimenticare le vittime. Che problema crea al Pd celebrare anche le vite di tanti onesti servitori dell'Italia che hanno versato il proprio sangue nella lotta alla mafia?".