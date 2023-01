Piemonte: Regione, tutti nel grattacielo entro giugno

"L'allestimento della nuova sede unica della Regione procede, e prosegue come da programma l'iter di trasferimento nei tempi che l'amministrazione ha indicato, entro la fine di giugno". Così l'assessore al Patrimonio del Piemonte, Andrea Tronzano, nella risposta a una interpellanza presentata in Consiglio regionale dal vicepresidente Daniele Valle, esponente del Pd. "Si inizierà dalle sedi di via Bertola e Pisano - ha spiegato Tronzano - per proseguire con via Magenta, Viotti e Rondò, e infine corso Regina. Successivamente con via Principe Amedeo, corso Bolzano, Via Petrarca, e in ultimo Piazza Castello". Tronzano ha ricordato che "il trasferimento presso la sede unica è già iniziato a partire dagli uffici e dallo staff della presidenza e della vicepresidenza, che dal 19 dicembre sono operativi al 40/o e al 39/o piano del grattacielo". "Sono permanentemente al lavoro presso la nuova sede, al 4/o piano - ha rimarcato - anche i tecnici e dipendenti impegnati nelle attività finalizzate al trasferimento complessivo di tutti gli uffici regionali. Sempre da dicembre nel grattacielo si tengono le riunioni della Giunta e quelle dei direttori".