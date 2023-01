Auto: Stellantis chiude il 2022 in calo del 13,7%

Il gruppo Stellantis ha immatricolato nel 2022 in Europa 2.052.543 auto, il 13,7% in meno del 2021. La quota è pari al 18,2% a fronte del 20,2% dell'anno precedente. Nell'ultimo mese dell'anno le immatricolazioni di Stellantis sono state 159.425, in calo del 10,3% rispetto a dicembre 2021 con la quota che scende dal 18,7% al 14,6%.