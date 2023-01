Piemonte verso nuova legge per le attività di tatuaggio

Il Piemonte si doterà di una nuova legge per regolare le attività di tatuaggio e piercing. Il provvedimento, presentato dalla consigliera pentasetellata Sarah Disabato e approvata all'unanimità nei giorni scorsi dalla Commissione Sanità, riguarda sia il tatuaggio estetico sia quello con finalità mediche. Il testo, che stanzia 60 mila euro in tre anni, si occupa delle norme per eseguire i tatuaggi in sicurezza, della formazione degli operatori, e prevede sanzioni in caso di inadempienze. Prevede anche contributi per la ricostruzione dell'areola mammaria dopo l'intervento chirurgico di asportazione del tumore al seno, e una campagna informativa rivolta in particolare ai giovani. "E' necessario - sottolinea Disabato - avere una norma legislativa di riferimento in materia di tatuaggi che preveda innanzitutto un adeguato percorso di formazione per gli operatori, allo scopo di prevenire i rischi sanitari connessi all'esercizio abusivo".