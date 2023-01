Pianasso in vetta

Dicono che… la Lega piemontese non abbia affatto intenzione di mollare la presa sul Parco del Gran Paradiso, alla cui presidenza Antonio Tajani vorrebbe piazzare, attraverso il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la segretaria di Forza Italia della Valle d’Aosta, Emily Rini. E se al vicepresidente della giunta Fabio Carosso è stato assegnato il compito di alzare la voce con il governatore, una fetta consistente del partito, in particolare quello del Canavese, avrebbe già pronto il candidato da lanciare nella mischia. Si tratterebbe di Cesare Pianasso, figura storica del Carroccio locale, ex sindaco di Prascorsano e senatore non più ricandidato alle scorse Politiche.