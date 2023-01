Piemonte: Bertola, al grattacielo mancano spazi e postazioni

"Un grattacielo senza pace. Alle note vicissitudini che hanno contraddistinto il travagliato iter di realizzazione e inaugurazione del nuovo palazzo della regione si aggiunge una nuova nota stonata. A quanto emerso, mancano spazi e postazioni in grado di soddisfare la domanda in arrivo dagli uffici regionali". Lo afferma il consigliere regionale Europa Verde Piemonte, Giorgio Bertola. "È tutt'altro che una questione secondaria e l'ipotesi di rimediare con lo smart working mette in luce una totale mancanza di visione e di capacità di programmazione da parte di tutte le Giunte regionali, da Cota, a Chiamparino sino a Cirio, che hanno gestito le varie fasi della lunga e tormentata vicenda del grattacielo della regione", afferma Bertola. "Ogni lavoratore ha diritto ad una postazione e il lavoro agile non è una toppa ma una modalità di lavoro che può apportare benefici, se gestito con criterio e saggezza, ai dipendenti e agli enti coinvolti", conclude il consigliere regionale.