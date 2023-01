Casa: Torino, liberato alloggio Atc occupato da un anno

Da oltre un anno un appartamento nelle case Atc di via Scarsellini a Torino era occupato abusivamente e ieri, dopo un lungo percorso di mediazione da parte del Nucleo Polizia Abitativa della Polizia Locale, è stato liberato dagli inquilini che lo hanno lasciato per una sistemazione alternativa. Terminate le operazioni, il fabbro incaricato da Atc ha provveduto a cambiare la serratura e l'immobile è rientrato nelle disponibilità dell'Agenzia Territoriale per la Casa per essere poi assegnato a chi ne ha effettivamente diritto. Salgono così a 6 gli alloggi recuperati dalla Polizia Locale da inizio anno e restituiti ad Atc. "Un'impostazione trasversale che metta insieme competenze e azioni e non proceda a canne d'organo - sottolinea l'assessora comunale alla Sicurezza, Gianna Pentenero - è la strada che vogliamo continuare a percorrere per promuovere politiche della sicurezza che sappiamo spesso incidono in aree di forte fragilità. Così possiamo migliorare davvero le condizioni di una comunità".