Politecnico Torino, primo master dedicato all'idrogeno

La strategia dell'Unione Europea prevede di raggiungere gli obiettivi della decarbonizzazione per il 2050 grazie all'aumento del 24% dell'uso dell'idrogeno, con la creazione di circa 1 milione di posti di lavoro di alto profilo entro il 2030 e 5.4 milioni per il 2050. Per formare professionisti e ricercatori con una conoscenza multidisciplinare nel settore dell'idrogeno nasce Hyset, primo master of Science Europeo Erasmus+ sulle tecnologie dell'Idrogeno. Il progetto, coordinato dal professor Massimo Santarelli del Politecnico di Torino con un partenariato composto da Politecnico di Milano, Eindhoven University of Technology (Olanda), Norwegian University of Science and Technology (Norvegia) e Universitat Politècnica de Catalunya (Spagna) si pone come finalità la progettazione di un percorso di Laurea Magistrale erogato insieme dai diversi partner e interamente dedicato alla filiera dell'idrogeno. Il Master of Science è stato inizialmente promosso dalla Snam, che ha coinvolto università e partner industriali nel consorzio e ora ricopre il ruolo di partner associato insieme ad altri importanti player operanti nel settore energetico, quali Repsol, Shell e Sintef, insieme all'azienda esperta in sicurezza e affidabilità Safetec.