Peste suina: altri 4 casi in Piemonte, in totale 175

Altri 4 casi di peste suina in Piemonte, con il totale che arriva quindi a 175, mentre in Liguria il conteggio resta fermo a 92. Il numero complessivo di casi nell'area è quindi di 267. I dati vengono forniti dall'Izs (Istituto zooprofilattico sperimentale) di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornati al 18 gennaio. Gli ultimi quattro casi, a quanto si apprende, sono stati osservati in Piemonte e tutti in provincia di Alessandria: uno a Carpeneto (prima positività da quando è iniziata l'emergenza), uno a Montaldo Bormida (tre), uno a Ponzone (diciotto), uno a Rivalta d'Orba (prima positività). Salgono così a 53 i Comuni in cui è stato osservato almeno un caso di Peste Suina Africana.