OBITUARY

Morta Daniela Gavio, manager e benefattrice

Sorella di Beniamino e figura di spicco del mondo imprenditoriale alessandrino, era malata da tempo. Presente con diversi incarichi all'interno del Gruppo di famiglia. Si era impegnata moltissimo con il fratello per aiutare l'Ospedale di Tortona durante il Covid

Grave lutto nel mondo imprenditoriale nazionale. È morta questa notte, all’età di 64 anni, Daniela Gavio, erede con il fratello Beniamino e i cugini Marcello e Raffaella, dell’impero autostradale, delle costruzioni, dell’energia, dei servizi e dell’economia del mare fondato dal papà, Marcellino Gavio, scomparso nel 2009 all’età di 77 anni. Nell’ottobre del 2020 era successivamente mancata la mamma Francesca Torti.

Nata ad Alessandria il 16 febbraio 1958, Daniela viveva con la famiglia nel Tortonese, dove hanno la loro base le aziende del Gruppo Gavio, che controlla, tra le altre cose, l’Autofiori Spa, della quale era consigliere di amministrazione prima di assumere, un anno fa, la carica di vicepresidente.

Al ruolo di imprenditore, in un campo peraltro complesso come quello delle costruzioni e non solo, Daniela Gavio era arrivata attraverso un percorso singolare. Formatasi al liceo scientifico, si era successivamente laureata in medicina, specializzazione in Chirurgia presso l’Università degli Studi di Genova. Ma nelle aziende fondate dal padre e dallo zio Pietro aveva successivamente maturato competenze ed esperienze in materia di gestione aziendale. Attualmente era componente di diversi consigli di amministrazione delle società del Gruppo, che opera nei settori delle concessioni autostradali, della tecnologia, delle costruzioni, dell’ingegneria, dei trasporti, della logistica, tra cui Autostrada dei fiori, Sinelec, Aurelia, Appia, Pca e Argo Finanziaria.

Dal 2020 faceva parte dell’assemblea del Comitato Tortona per l’Ospedale, costituito durante la pandemia Covid per raccogliere fondi e finanziare l’attività del presidio anche dopo l’emergenza pandemica. Il “Santi Antonio e Margherita” è stato tra i primi Covid Hospital in Piemonte nel marzo 2020. «Apparteneva a una famiglia che ha saputo, negli anni, creare opportunità di lavoro e ottenere risultati imprenditoriali straordinari, restando sempre legata al territorio e dimostrandosi presente, in particolare nei momenti di difficoltà, attraverso le tante generose donazioni», le parole del sindaco Federico Chiodi, affidate a una nota ufficiale del Comune. «Personalmente – ricorda – ho collaborato con lei durante la fase più drammatica della pandemia Covid quando, grazie alla sua preparazione medica, ha aiutato a spendere saggiamente le ingenti somme raccolte a favore di medici, infermieri, pazienti». Dal primo cittadino le condoglianze alla famiglia cui si stringe in questo doloroso momento di lutto, esprimendo la vicinanza di tutta l’amministrazione comunale e di tutta Tortona.

Nubile, senza figli, Daniela lascia il fratello Beniamino, anche lui ai vertici del Gruppo Gavio e patron, socio di maggioranza, della Bertram Derthona Basket (Serie A). Questa mattina tutti gli uffici delle aziende di famiglia resteranno chiusi per lutto.

Editore, direttore e redazione dello Spiffero partecipano sentitamente al dolore della famiglia