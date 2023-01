Stellantis: Urso convoca azienda e sindacati il 14 febbraio

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato Stellantis e sindacati al ministero il 14 febbraio. E' quanto si apprende da fonti sindacali. Sarà lo stesso ministro a presiedere il tavolo. Al ministero sono convocati tutti i sindacati, Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri. E' il primo incontro su Stellantis da quando si è insediato il nuovo governo. L'ultimo tavolo ministeriale sul gruppo era stato prima dell'estate dell'anno scorso. "Dobbiamo verificare concretamente l'arrivo nel nostro Paese dei nuovi investimenti previsti dal Piano Dare Fowards, necessari al lancio di nuove produzioni. Abbiamo sollecitato da tempo la convocazione perché è necessario dare risposte per garantire la massima occupazione negli stabilimenti italiani e una certezza sulle prospettive industriali di un settore in forte trasformazione", commenta Ferdinando Uliano, segretario nazionale della Fim Cisl.