Strade sicure, Polizia controlla 122 mila veicoli in un mese

Con l'operazione 'Inverno strade sicure', la Polizia dal 17 dicembre al 15 gennaio ha controllato in Piemonte e Valle d'Aosta 122 mila veicoli, elevando 268 sanzioni legate a irregolarità sull'uso degli pneumatici invernali. Le attività, mirate soprattutto a verificare il rispetto dell'obbligo di montare pneumatici da neve o di dotarsi di catene a bordo, sono il frutto di un impegno straordinario che il Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d'Aosta ha messo in campo con tutte le sue pattuglie. In 159 casi i mezzi viaggiavano senza gli pneumatici invernali o in assenza di catene a bordo, e in 109 avevano gomme con il battistrada usurato. Le sanzioni per non rispetta l'obbligo vanno da 87 a 344 euro, con la possibilità di imporre ai conducenti di abbandonare l'autostrada o anche di fermare il viaggio. La Polizia stradale ripeterà i servizi nelle prossime settimane, "non solo per reprimere i comportamenti scorretti, ma anche per garantire a tutti una circolazione sempre più sicura".