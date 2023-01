Sequestro da mezzo milione euro a pluripregiudicato in Piemonte

Sequestrati beni per un valore di mezzo milione di euro a un pluripregiudicato gravitante nelle province di Asti e Torino e già destinatario di diversi provvedimenti cautelari per reati come usura ed estorsione. La Direzione Investigativa Antimafia e il Gruppo della Guardia di Finanza di Torino, in seguito a investigazioni di natura economico-patrimoniale, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Torino su proposta del Direttore della Dia che riguarda tre beni immobili, un'autovettura e 18.000 euro in contanti. Le indagini hanno evidenziato una significativa disponibilità di beni in capo al soggetto a fronte dei redditi esigui dichiarati negli anni, confermando come lo stesso vivesse abitualmente grazie ai proventi delle attività delittuose. Pertanto, tenuto conto della caratura criminale del proposto e della sua pericolosità sociale, nonché della sproporzione accertata tra i beni posseduti e le fonti reddituali dichiarate, il Tribunale di Torino, condividendo gli esiti delle investigazioni eseguite, ha disposto il sequestro di 3 beni immobili, 1 autovettura e circa 18.000 euro in contanti, per un valore complessivo di circa mezzo milione di euro.