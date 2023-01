Autonomia: Ronzulli, c'è accordo, evitare cittadini serie A e B

"Sull'autonomia c'è un accordo all'interno della maggioranza che, come chiesto da noi, si basa sull'assoluta necessità di evitare distinzioni fra cittadini di serie A e di serie B. Il testo sarà equilibrato e l'ultima parola toccherà al Parlamento, che avrà comunque la possibilità di modificarlo". Così, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli in un'intervista a Libero. Per quanto riguarda la giustizia, "nessuno - spiega - mette in discussione l'utilità e la necessità delle intercettazioni nelle inchieste di mafia, terrorismo e corruzione. Sono gli abusi, le pubblicazioni illecite e arbitrarie a rappresentare una barbarie. Negli ultimi trent'anni, sono state distrutte vite e carriere, infangate persone, offesa l'onorabilità di innocenti. E' ora di mettere fine a tutto questo. L'Anm metta da parte il suo corporativismo e cessi di mettersi pretestuosamente di traverso ad ogni genere di riforma", conclude.