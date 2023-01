Lombardia: Moratti, al mio progetto politico ci sarà un dopo

Il progetto politico di Letizia Moratti va oltre le elezioni regionali in Lombardia dove è candidata con la lista civica a suo nome e il Terzo Polo. "Ci sarà un dopo" ha assicurato intervistata ad Agorà week-end su Rai Tre. Comunque il suo obiettivo ora è vincere in Regione. "Non ho in programma di perdere. In questo momento c'è una ricomposizione del quadro politico - ha osservato - Potrà esserci forse anche nel centrodestra, vedo che la presidente Meloni qualche difficoltà con gli alleati ce l'ha e ci potrebbe essere una ricomposizione a livello di centrosinistra perché c'è un centrosinistra che sembra, sicuramente in Lombardia e poi al congresso si vedrà - molto schiacciato sui 5 stelle e la sinistra". E questo senza contare la presenza di tante liste civiche di sindaci nei Comuni della regione e un "37% che non vota". "E' un quadro politico in movimento - ha concluso - e sono certa di poter intercettare disagi e criticità".