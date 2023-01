Universiadi: passaggio di bandiera, nel 2025 i Giochi a Torino

"L'Universiade torna a casa". Con questo simbolico slogan si è svolta nella notte il passaggio di consegna della bandiera Fisu tra Lake Placid e Torino. Il capoluogo piemontese dal 13 al 23 gennaio 2025 ospiterà i XXXII Giochi Mondiali Universitari invernali, la nuova denominazione delle Universiadi nate nel 1959 proprio a Torino grazie alla lungimiranza dell'allora presidente del locale Cus, Primo Nebiolo. L'evento riservato agli studenti universitari in Piemonte di disputerà in cinque comuni, Torino (pattinaggio di figura, short track, curling e hockey su ghiaccio), Bardonecchia (sci alpino, snowboard e freestyle), Pragelato (sci di fondo e biathlon), Torre Pellice e Pinerolo (hockey su ghiaccio). Il passaggio della bandiera si è svolto nella Herb Brooks Arena, una sorta di tempo sportivo di Lake Placid dove ai Giochi olimpici nel 1980 i dilettanti statunitensi trascinati da Mike Eruzione batterono a sorpresa i professionisti sovietici dando vita al "Miracle on Ice". La delegazione italiana del Cusi ai Giochi universitari di Lake Placid ha conquistato 10 medaglie, tre d'oro, altrettante d'argento e quattro di bronzo. Nel corso della cerimonia sono intervenuti il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo e anche i Pinguini Tattici Nucleari, ospiti per la prima volta negli Stati Uniti. La band bergamasca, terza a Sanremo nel 2020 e vincitrice lo scorso anno agli Mtv Europe Music Awards, ha cantato due brani dell'album Fake News. Tra i presenti anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.