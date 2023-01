Associazione radicale Adelaide Aglietta, nuovi coordinatori

I coordinatori 2023 eletti ieri dall'28/a Assemblea dell'Associazione Radicale Adelaide Aglietta sono Andrea Turi, Giorgio Maracich e Lorenzo Cabulliese. L'assemblea ha votato all'unanimità la mozione generale che ha posto alcuni tra gli obiettivi e i progetti politici dell'Associazione per il 2023. In primis il continuare a portare il sostegno all'Ucraina, nonché proseguire con la campagna Putin all'Aja, e a tenere alta l'attenzione sulla situazione in Cina e Iran. Tra gli altri temi il proseguire la sensibilizzazione e le possibili soluzioni sul piano della crisi climatica ed energetica con eventi e campagne; proseguire la battaglia per la piena affermazione della Legge 194; ad attivarsi per il monitoraggio dei fondi Pnrr con un tavolo sulla Città metropolitana. All'assemblea hanno preso parte tra gli ospiti il console onorario dell'Ucraina Dario Arrigotti, gli Iraniani di Torino, Italia Viva e Volt, il segretario nazionale di Radicali Italiani Massimiliano Iervolino e il presidente di +Europa e deputato Riccardo Magi.