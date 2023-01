Grattagelo

Dicono che… i roditori all’interno dell’edificio non siano l’unico problema all’interno del nuovo grattacielo della Regione Piemonte. Mentre il trasferimento dei dipendenti procede a rilento, oggi il vicepresidente Fabio Carosso ha scoperto suo malgrado un altro inconveniente: nel suo ufficio pare ci fossero 14 gradi come lui stesso ha scritto ai colleghi in una chat riservata. Roba da battere i denti. Chi si è dimenticato di pagare il riscaldamento?