Pd: presentato il Comitato di Alessandria per Bonaccini

Il Comitato Provinciale del Partito Democratico di Alessandria per Stefano Bonaccini si è presentato, oggi, alla Soms di corso Acqui, annunciando due appuntamenti: il 27 gennaio alle 10 all'Escobar, in via Vochieri, il presidente dell'Emilia Romagna, candidato alla segreteria nazionale Pd, incontrerà i cittadini. Il 30, invece, alle 21 nell'Aula Studio Porto Idee alla Casa di Quartiere in via Verona ci saranno l'ex sindaco di Torino Piero Fassino e l'eurodeputato Brando Benifei. "Scegliamo Bonaccini - spiega Rapisardo Antinucci, segretario dem del capoluogo - perché è sulla linea riformista, che prende come radici il progetto del Lingotto di Veltroni: il partito come Casa dei riformisti. E', poi, nato nella Sinistra; è amministratore ottimo; ha la capacità di parlare ai cittadini dei problemi dei cittadini. Quello che dovrebbe fare il Pd nei prossimi anni". "Non si va avanti - è certo Valerio Vanin, consigliere comunale - se il partito democratico non torna a essere un hub, un raggruppamento di idee di sinistra, con una guida che sappia ragionare con tutti, fornendo risposte che facciano bene al Paese. E Bonaccini parla di cose concrete". Un partito popolare "e non populista - rimarca Martino Gandi, consigliere a Pontecurone - tornando a parlare alle persone al bar, ormai demotivate". Dallo sviluppo economico, alle tutele sociali, all'ambiente. Per Domenico Ravetti, consigliere regionale, "bisogna riportare la politica a terra, alla concretezza. Le Primarie devono essere una grande festa della partecipazione e l'Emilia Romagna di Stefano Bonaccini, cominciando dal sistema sanitario pubblico, è un modello da riportare su scala nazionale".