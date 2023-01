Sanità: ospedale Asl To5; Sarno (Pd), Icardi commissariato?

Il consigliere regionale Pd Diego Sarno parla di "Icardi commissariato" in relazione al nuovo ospedale dell'Asl To5 poiché, afferma, "abbiamo appreso dal direttore generale Angelo Pescarmona, e non dall'assessore alla Sanità, che la localizzazione del futuro ospedale unico sarebbe ormai decisa: sorgerà a Cambiano, pare entro 6-8 anni". Per Sarno, "il primo atto con cui l'assessore Icardi verrebbe commissariato arriva dal consigliere Stecco, presidente della Commissione Sanità, che ha depositato in dicembre una legge che modifica la normativa sull'Azienda Zero, modifica che sarebbe spettata da tempo all'assessore, che si è deciso di bypassare forse per porre rimedio ai continui rinvii e all'inazione". "Il secondo atto - aggiunge - è quello che vede come protagonista il direttore dell'Asl To5 Pescarmona, che ha annunciato la localizzazione del nuovo ospedale senza che esista alcun atto della Giunta né un atto confermativo da parte del Consiglio regionale". "Inoltre - rimarca - 6-8 anni sono il tempo che sarebbe stato necessario per la realizzazione dell'ospedale a Vadò, dove non servivano lavori di bonifica. Per Cambiano, oltre al progetto di fattibilità, serve lo studio del sottosuolo, tanto più che si tratta di un'ex area industriale per la quale è quasi certo che si debba procedere con bonifiche: dovendo escludere che Pescarmona o Icardi godano della vista a raggi x, i molti quesiti restano senza risposte".