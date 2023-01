Agnelli: Cirio, uno dei più grandi tifosi del Piemonte

"Nei giorni in cui il Piemonte torna in gioco sulla possibilità di essere parte delle Olimpiadi invernali del 2026, ospitandone alcune gare, è impossibile non ricordare quanto l'Avvocato sia stato decisivo per far ottenere a Torino i Giochi del 2006. Non era solo uno dei più autorevoli ambasciatori del Piemonte e del nostro Paese, ne è stato anche uno dei più grandi tifosi". Così, su Facebook, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nel giorno del ventesimo anniversario della scomparsa di Gianni Agnelli. E ricordando quel giorno di 20 anni fa, Cirio sottolinea che "mai, in Piemonte, avevo visto così tante persone sentire il bisogno di testimoniare la propria vicinanza e rispetto nei confronti di qualcuno, un uomo che, facendo la storia del Piemonte, ha fatto anche quella del nostro Paese. La sensazione era che a mancare in quelle ore -aggiunge - fosse stato uno degli ultimi veri punti di riferimento. Per l'industria, per la politica, per lo sport. La sfida, oggi, è rendere questa eredità un progetto sempre vivo e al passo con i tempi. Sapere che la Regione Piemonte e il Comune di Torino hanno stretto una partnership con Stellantis per insediare a Mirafiori il primo hub europeo del riciclo - conclude - credo lo avrebbe reso orgoglioso. Perché l'eredità più importante è quella che getta le basi per costruire il futuro".