Milano-Cortina: O. Napoli, Fontana e Salvini penalizzano Piemonte

"Non capisco il ragionamento del presidente della Lombardia Attilio Fontana. Una cosa solo ho ben capito: pur di mortificare Torino e il Piemonte per il rifiuto di ospitare le Olimpiadi invernali, a suo tempo opposto dal sindaco Chiara Appendino, Fontana preferisce spendere più denaro dei contribuenti ma non coinvolgere il Piemonte che già possiede le strutture idonee per le gare di pattinaggio". Lo afferma Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione. "Allo stesso modo- prosegue Napoli - trasecolo nel leggere con quale sciagurato orgoglio il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini annuncia che i 3 miliardi di opere stradali in capo all'Anas sono tutte per la Lombardia. Alla Lega del Piemonte chiedo: ma a voi sta bene così? Salvini è un assessore di Fontana o il ministro delle Infrastrutture di un governo nazionale? Lui e Fontana offrono argomenti a sufficienza per non votare il centrodestra alle prossime regionali e di votare invece per una persona perbene come Letizia Moratti".