Olimpiadi 2026: Salvini, pattinaggio a Oval? Chi ha soldi faccia

"Chi è più pronto e ha più soldi lo faccia. E' un momento di difficoltà economica per tanti, a me interessa soltanto che le Olimpiadi siano un successo, come saranno, come è stata Expo per Milano e come sarà Expo per Roma. Dove si pattina non lo decido io". Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini lo precisa, a margine di un incontro alla sede Aler, dopo le parole di ieri che sono state lette come un endorsement per l'utilizzo dell'Oval di Torino come impianto per il pattinaggio per le prossime olimpiadi invernali del 2026. "A me basta che la gente pattini; pattineranno in Veneto, in Trentino, in Piemonte o Lombardia, a me basta che le Olimpiadi siano un grande successo, non ho preferenze", aggiunge Salvini. "Le piste di pattinaggio coperte di quelle dimensioni per ospitare le gare Olimpiche costano decine di milioni di euro, quindi, chi ce li ha li metta, poi non sta a me stabilire dove farle. A me interessa che le Olimpiadi siano un successo per tutto il Paese. Ci sono alcuni anni di ritardo come infrastrutture, come strade e alcune superstrade. Stiamo correndo come matti per ultimarle. Dove pattineranno i pattinatori lo decideranno gli enti locali".