Piemonte: sì a atto indirizzo per tutela carrozzieri

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato un atto di indirizzo della consigliera leghista Sara Zambaia per "garantire la libera concorrenza nel settore carrozzeria a tutela degli artigiani autoriparatori". L'obiettivo è garantire agli automobilisti di poter scegliere liberamente dove far riparare il proprio mezzo, senza venire spinti dalle assicurazioni a servirsi delle carrozzerie con queste convenzionate. "Come maggioranza e come Lega - ha spiegato Zambaia - ci teniamo a creare un clima politico tale che si possa arrivare a una soluzione normativa nazionale, poiché la materia non è di competenza regionale. Il settore della carrozzeria, da sempre punto riferimento dell'economia nazionale, è a forte rischio di sopravvivenza: è necessario ripristinare un corretto rapporto fra le imprese artigiane e le compagnie assicuratrici". Il provvedimento ha avuto il voto a favore anche dagli esponenti dei Moderati e del Movimento 5 Stelle. Magliano (Moderati) ha sottolineato che "nello scontro tra mondo assicurativo e autoriparatori è importante mettere al centro il cittadino". Disabato (M5s) ha detto che "le assicurazioni, favorendo la canalizzazione dei clienti verso carrozzerie convenzionate, distorcono il libero mercato".